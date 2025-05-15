Игорь Никитин оценил победу во втором матче финала Кубка Гагарина над «Трактором»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Трактором» (4:1, 1-1).

— Мы лучше сегодня играли, чем первый матч, шансов было больше.

— Лишили «Трактор» владения шайбой?

— Согласен, команда у них мастеровитая. Не скажу, что лишили. Не дали много владеть шайбой, хотя они всё равно смогли создать моменты. Финал, обе команды достойны друг друга. Все должны уметь играть и в обороне, и в атаке.

— За счёт чего сегодня выиграли чужой пятак?

— Мы люди, иногда не хочется туда залазить. Сегодня парни хотели, желания было достаточно. Здорово, что превратили его в голы, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.