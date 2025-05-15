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Игорь Никитин оценил победу во втором матче финала Кубка Гагарина над «Трактором»

Игорь Никитин оценил победу во втором матче финала Кубка Гагарина над «Трактором»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Трактором» (4:1, 1-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

— Мы лучше сегодня играли, чем первый матч, шансов было больше.

— Лишили «Трактор» владения шайбой?
— Согласен, команда у них мастеровитая. Не скажу, что лишили. Не дали много владеть шайбой, хотя они всё равно смогли создать моменты. Финал, обе команды достойны друг друга. Все должны уметь играть и в обороне, и в атаке.

— За счёт чего сегодня выиграли чужой пятак?
— Мы люди, иногда не хочется туда залазить. Сегодня парни хотели, желания было достаточно. Здорово, что превратили его в голы, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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