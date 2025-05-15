«Была задача почувствовать атмосферу игры». Никитин — о выступлении Паника после травмы

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался об игре форварда Рихарда Паника, который провёл свой первый матч с конца апреля.

— Полностью ли Паник сегодня справился с задачей?

— Мы ему не ставили задачу, была задача почувствовать атмосферу игры. Он опытный парень.

— Первый гол вас сегодня не сломал…

— Мы парням говорим, что реакция на заброшенные и пропущенные шайбы — это класс команды. В первой игре реакция была неправильная, сегодня – всё по делу.

— Третий период «Локомотив» сегодня забрал. За счёт чего?

— В хоккей играют две команды. Кто владеет шайбой, тот и в атаке. Парни за счёт большого желания забрали много нейтральных шайб.

— Насколько рады, что наконец-то выиграли матч в финале за эти два года, наступило психологическое облегчение?

— Если так мелко думать… У нас немного другая задача и цель другая. Надеюсь, об этом никто не думал, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.