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«Была задача почувствовать атмосферу игры». Никитин — о выступлении Паника после травмы

«Была задача почувствовать атмосферу игры». Никитин — о выступлении Паника после травмы
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Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался об игре форварда Рихарда Паника, который провёл свой первый матч с конца апреля.

— Полностью ли Паник сегодня справился с задачей?
— Мы ему не ставили задачу, была задача почувствовать атмосферу игры. Он опытный парень.

— Первый гол вас сегодня не сломал…
— Мы парням говорим, что реакция на заброшенные и пропущенные шайбы — это класс команды. В первой игре реакция была неправильная, сегодня – всё по делу.

— Третий период «Локомотив» сегодня забрал. За счёт чего?
— В хоккей играют две команды. Кто владеет шайбой, тот и в атаке. Парни за счёт большого желания забрали много нейтральных шайб.

— Насколько рады, что наконец-то выиграли матч в финале за эти два года, наступило психологическое облегчение?
— Если так мелко думать… У нас немного другая задача и цель другая. Надеюсь, об этом никто не думал, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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