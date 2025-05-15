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Главный тренер «Локомотива» высказался о моменте с Шалуновым и Робинсоном

Главный тренер «Локомотива» высказался о моменте с Шалуновым и Робинсоном
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Трактором» (4:1, 1-1) высказался о моменте с нападающим железнодорожников Максимом Шалуновым и форвардом челябинского клуба Чарльзом Робинсоном.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

— Резонансный момент с Шалуновым и Робинсоном, Максим с предыдущего года попадает в такие ситуации. Почему?
— Это хоккей. Если бы я знал все ответы, то неинтересно было бы работать. Игровой момент, как в первой игре с Каюмовым. Два больших парня шли бить. Здоровья Робинсону, мы братья, все занимаемся одним делом, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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