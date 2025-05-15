Главный тренер «Локомотива» высказался о моменте с Шалуновым и Робинсоном

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Трактором» (4:1, 1-1) высказался о моменте с нападающим железнодорожников Максимом Шалуновым и форвардом челябинского клуба Чарльзом Робинсоном.

— Резонансный момент с Шалуновым и Робинсоном, Максим с предыдущего года попадает в такие ситуации. Почему?

— Это хоккей. Если бы я знал все ответы, то неинтересно было бы работать. Игровой момент, как в первой игре с Каюмовым. Два больших парня шли бить. Здоровья Робинсону, мы братья, все занимаемся одним делом, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.