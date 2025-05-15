Вайсфельд разобрал эпизод с мощным силовым приёмом Шалунова против Робинсона в финале КХЛ

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд разобрал эпизод с мощным силовым приёмом нападающего «Локомотива» Максима Шалунова против форварда «Трактора» Чарльза Робинсона в финальной серии Кубка Гагарина — 2025.

«С одного из ракурсов видеоповтора могло показаться, что со стороны Шалунова была игра высоко поднятой клюшкой. Судьи посмотрели видео этого эпизода с различных точек. Они приняли решение, что нарушения правил со стороны Шалунова нет. Я согласен с арбитрами», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.