Вайсфельд разобрал эпизод с мощным силовым приёмом Шалунова против Робинсона в финале КХЛ
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд разобрал эпизод с мощным силовым приёмом нападающего «Локомотива» Максима Шалунова против форварда «Трактора» Чарльза Робинсона в финальной серии Кубка Гагарина — 2025.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5) 1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5) 2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5) 3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5) 4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)
«С одного из ракурсов видеоповтора могло показаться, что со стороны Шалунова была игра высоко поднятой клюшкой. Судьи посмотрели видео этого эпизода с различных точек. Они приняли решение, что нарушения правил со стороны Шалунова нет. Я согласен с арбитрами», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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