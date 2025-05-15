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Главный тренер «Трактора» объяснил поражение во втором матче финала плей-офф КХЛ

Главный тренер «Трактора» объяснил поражение во втором матче финала плей-офф КХЛ
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 от «Локомотива» (1:4, 1-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

— Насколько травма Робинсона поломала игру «Трактора»?
— На мой взгляд, «Локомотив» был лучшей командой на протяжении всего матча. Но потеря игрока вредит команде.

— Очевидно, «Локомотив» сегодня выиграл пятак. Есть ответ, почему так случилось?
— За позицию на пятаке всегда идёт борьба. Без сомнений на этой позиции «Локомотив» был лучше.

— В третьем периоде вам нужно было отыгрываться, но получилось нанести всего два броска, в то время как «Локомотив» нанёс 12…
— Это только подтверждает мои слова, что «Локомотив» был лучшей командой. В третьем матче игрой должны ответить мы.

— Сегодня «Локомотив» играл так, как надо это делать в ситуации, когда нужно спасать серию – где-то даже на грани или за гранью. Вам не кажется, что «Трактор» был не готов к этому, и в каких-то ситуациях тоже надо играть более жёстко?
— Думаю, мы играли лучше в первом матче, «Локомотив» же сегодня на это ответил своей игрой, в третьем ответить должны будем уже мы, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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