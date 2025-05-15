Главный тренер «Трактора» объяснил поражение во втором матче финала плей-офф КХЛ

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 от «Локомотива» (1:4, 1-1).

— Насколько травма Робинсона поломала игру «Трактора»?

— На мой взгляд, «Локомотив» был лучшей командой на протяжении всего матча. Но потеря игрока вредит команде.

— Очевидно, «Локомотив» сегодня выиграл пятак. Есть ответ, почему так случилось?

— За позицию на пятаке всегда идёт борьба. Без сомнений на этой позиции «Локомотив» был лучше.

— В третьем периоде вам нужно было отыгрываться, но получилось нанести всего два броска, в то время как «Локомотив» нанёс 12…

— Это только подтверждает мои слова, что «Локомотив» был лучшей командой. В третьем матче игрой должны ответить мы.

— Сегодня «Локомотив» играл так, как надо это делать в ситуации, когда нужно спасать серию – где-то даже на грани или за гранью. Вам не кажется, что «Трактор» был не готов к этому, и в каких-то ситуациях тоже надо играть более жёстко?

— Думаю, мы играли лучше в первом матче, «Локомотив» же сегодня на это ответил своей игрой, в третьем ответить должны будем уже мы, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.