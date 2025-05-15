Гру ответил на вопрос, может ли измениться состав «Трактора» перед следующим матчем финала

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил на вопрос, может ли измениться состав «Трактора» перед следующим матчем финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Локомотивом» (1-1).

— Учитывая, что игра силовая, есть вероятность, что вы используете 13-го нападающего и седьмого защитника в заявке?

— Пока об этом ещё не думал.

— Было несколько длительных смен во втором периоде, когда «Трактор» играл в своей зоне под давлением «Локомотива». Что сломалось, за счёт чего «Локомотив» вас задавил?

— Дело не в длинных сменах. Мы просто не могли вывести шайбу из зоны длительное время. Соперник менялся, мы же, наоборот, были уставшими, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.