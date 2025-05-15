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Гру ответил на вопрос, может ли измениться состав «Трактора» перед следующим матчем финала

Гру ответил на вопрос, может ли измениться состав «Трактора» перед следующим матчем финала
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил на вопрос, может ли измениться состав «Трактора» перед следующим матчем финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Локомотивом» (1-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Учитывая, что игра силовая, есть вероятность, что вы используете 13-го нападающего и седьмого защитника в заявке?
— Пока об этом ещё не думал.

— Было несколько длительных смен во втором периоде, когда «Трактор» играл в своей зоне под давлением «Локомотива». Что сломалось, за счёт чего «Локомотив» вас задавил?
— Дело не в длинных сменах. Мы просто не могли вывести шайбу из зоны длительное время. Соперник менялся, мы же, наоборот, были уставшими, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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