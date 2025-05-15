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Глотов — о причине поражения во втором матче финала: сегодня был другой «Трактор»

Глотов — о причине поражения во втором матче финала: сегодня был другой «Трактор»
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Нападающий «Трактора» Василий Глотов прокомментировал поражение во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 от «Локомотива» (1:4, 1-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

«Поражение. Сегодня сыграли не лучшую свою игру. Слишком много сами дали возможностей для соперника. Допустили много потерь, не самое лучшее наше давление. Наверное, не было скорости в средней зоне.

Сегодня был другой «Трактор», чем в первом матче. «Локомотив» поднял свою планку. Это было ожидаемо после их серий с Омском и Уфой. После поражений они выходили и поднимали планку. Мы это прекрасно понимали, но сегодня «Трактор» был хуже, чем в прошлой игре», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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