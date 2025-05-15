Глотов — о причине поражения во втором матче финала: сегодня был другой «Трактор»

Нападающий «Трактора» Василий Глотов прокомментировал поражение во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 от «Локомотива» (1:4, 1-1).

«Поражение. Сегодня сыграли не лучшую свою игру. Слишком много сами дали возможностей для соперника. Допустили много потерь, не самое лучшее наше давление. Наверное, не было скорости в средней зоне.

Сегодня был другой «Трактор», чем в первом матче. «Локомотив» поднял свою планку. Это было ожидаемо после их серий с Омском и Уфой. После поражений они выходили и поднимали планку. Мы это прекрасно понимали, но сегодня «Трактор» был хуже, чем в прошлой игре», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.