Глотов — о причине поражения во втором матче финала: сегодня был другой «Трактор»
Поделиться
Нападающий «Трактора» Василий Глотов прокомментировал поражение во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 от «Локомотива» (1:4, 1-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5) 1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5) 2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5) 3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5) 4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)
«Поражение. Сегодня сыграли не лучшую свою игру. Слишком много сами дали возможностей для соперника. Допустили много потерь, не самое лучшее наше давление. Наверное, не было скорости в средней зоне.
Сегодня был другой «Трактор», чем в первом матче. «Локомотив» поднял свою планку. Это было ожидаемо после их серий с Омском и Уфой. После поражений они выходили и поднимали планку. Мы это прекрасно понимали, но сегодня «Трактор» был хуже, чем в прошлой игре», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Комментарии
- 15 мая 2025
-
22:52
-
22:44
-
22:38
-
22:30
-
22:28
-
22:24
-
22:09
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:48
-
21:44
-
21:36
-
21:31
-
21:24
-
21:09
-
20:50
-
20:34
-
20:20
-
20:10
-
20:05
-
19:47
-
19:37
-
19:36
-
19:18
-
19:01
-
18:41
-
18:23
-
18:06
-
18:00
-
17:51
-
17:35
-
17:17
-
17:02
-
16:40