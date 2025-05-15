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Глотов – об отсутствии голов в большинстве: это показатель в Телеграме, а не в игре

Глотов – об отсутствии голов в большинстве: это показатель в Телеграме, а не в игре
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Нападающий «Трактора» Василий Глотов высказался об отсутствии голов в большинстве у челябинского клуба в финальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (1-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

«Не соглашусь, что это «Локомотив» выбыл нас из своей среды. Повторюсь, что это мы отошли от своего плана. Тут не «Локомотив» к этому причастен, а у нас не было контролируемого входа и скорости в средней зоне. Очень много было потерь, и даже не обычных, которые происходят в зоне атаки, а на синей линии в своей зоне, тем самым привозили много моментов.

У нас всегда плюс-минус одинаковый план на третий период. Мы его не меняли. Но сегодня сыграла короткая скамейка, где-то делали даблшифтинг из-за того, что Бадди рано ушёл. Тут нет никаких оправданий. Мы провели не лучшую игру. Нам нужно скатиться назад и вернуться к настройкам из первой игры.

Если честно, не согласен с тем, что что-то происходит с нашим большинством. За два матча финала у нас было три попытки большинства, в которых мы нанесли 11 бросков. То, что нет голов, это не показатель. Это показатель в Телеграме, а не в игре. В прошлой игре у нас был хороший момент – сейв. Сегодня было четыре-пять бросков за 50 секунд – это прекрасные цифры с точки зрения создания угрозы. То, что она не заходит, это не показатель. В серии с «Динамо» у нас была куда более плохая ситуация с моментами, их было гораздо меньше, а сейчас мы на хорошей волне и двигаемся в правильном направлении. Она зайдёт рано или поздно», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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