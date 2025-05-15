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Глотов — о моменте с Шалуновым: не понимаю такую ситуацию со стороны игроков соперника

Глотов — о моменте с Шалуновым: не понимаю такую ситуацию со стороны игроков соперника
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Нападающий «Трактора» Василий Глотов высказался о моменте с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым и форвардом челябинского клуба Чарльзом Робинсоном.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

— Мне тяжело говорить относительно того, был ли момент с Робинсоном ключевым. Что касается игроков «Локомотива», то мы не обращаем на это внимания, потому что тоже играем жёстко. Сам момент не буду очень сильно комментировать. Но вы же все выкладывали в свои паблики ту ситуацию. На «СКА-Арене» был момент…

— С Никишиным?
— Не буду вдаваться в подробности. Но идентичная ситуация. Коньки подлетают надо льдом… Я не очень понимаю такую ситуацию в финале со стороны игроков соперника. Играть по-честному, жёстко – это нормально. Однако такие ситуации, конечно же, не красят нашу игру.

Но опять же я буду честен. Это второстепенный фактор. Это нужно понимать. В финале будет всё – и минус игроки, и тяжёлые хиты, где-то «грязные», где-то будут стычки. Это всё читаемо и понятно. Нам нужно перегруппироваться и не обращать на это внимания.

— Что с Робинсоном?
— Честно, я Бадди ещё не видел. Не разговаривал пока с ним, — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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