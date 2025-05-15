Глотов — о моменте с Шалуновым: не понимаю такую ситуацию со стороны игроков соперника

Нападающий «Трактора» Василий Глотов высказался о моменте с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым и форвардом челябинского клуба Чарльзом Робинсоном.

— Мне тяжело говорить относительно того, был ли момент с Робинсоном ключевым. Что касается игроков «Локомотива», то мы не обращаем на это внимания, потому что тоже играем жёстко. Сам момент не буду очень сильно комментировать. Но вы же все выкладывали в свои паблики ту ситуацию. На «СКА-Арене» был момент…

— С Никишиным?

— Не буду вдаваться в подробности. Но идентичная ситуация. Коньки подлетают надо льдом… Я не очень понимаю такую ситуацию в финале со стороны игроков соперника. Играть по-честному, жёстко – это нормально. Однако такие ситуации, конечно же, не красят нашу игру.

Но опять же я буду честен. Это второстепенный фактор. Это нужно понимать. В финале будет всё – и минус игроки, и тяжёлые хиты, где-то «грязные», где-то будут стычки. Это всё читаемо и понятно. Нам нужно перегруппироваться и не обращать на это внимания.

— Что с Робинсоном?

— Честно, я Бадди ещё не видел. Не разговаривал пока с ним, — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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