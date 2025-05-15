Глотов: мы играем жёстко против «Локомотива». Назовите любую фамилию — вообще по барабану
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Нападающий «Трактора» Василий Глотов рассказал о стиле игры челябинского клуба в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5) 1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5) 2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5) 3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5) 4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)
— Сложно ли выдерживать жёсткость со стороны Радулова? Ты бьёшь его, он бьёт тебя…
— Ему мою жёсткость?
— Нет. Он давит, а ты ему отвечаешь. Вы нормально там пободались.
— Он не давил. Он на льду был после моего силового.
— Против Шалунова готовы играть жёстче?
— Я ещё раз повторюсь, что мы играем жёстко против «Локомотива». Мы не выделяем какие-то фамилии. Это финал, мы бьёмся за кубок. Назовите любую фамилию – вообще по барабану. Мы бьёмся за свой логотип и будем играть максимально жёстко, — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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