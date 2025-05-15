Глотов: мы играем жёстко против «Локомотива». Назовите любую фамилию — вообще по барабану

Нападающий «Трактора» Василий Глотов рассказал о стиле игры челябинского клуба в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1-1).

— Сложно ли выдерживать жёсткость со стороны Радулова? Ты бьёшь его, он бьёт тебя…

— Ему мою жёсткость?

— Нет. Он давит, а ты ему отвечаешь. Вы нормально там пободались.

— Он не давил. Он на льду был после моего силового.

— Против Шалунова готовы играть жёстче?

— Я ещё раз повторюсь, что мы играем жёстко против «Локомотива». Мы не выделяем какие-то фамилии. Это финал, мы бьёмся за кубок. Назовите любую фамилию – вообще по барабану. Мы бьёмся за свой логотип и будем играть максимально жёстко, — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.