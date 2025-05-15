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Телегин — о главной проблеме «Трактора» во втором матче финала: будем решать — и решим

Телегин — о главной проблеме «Трактора» во втором матче финала: будем решать — и решим
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Защитник «Трактора» Сергей Телегин высказался о поражении во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 от «Локомотива» (1:4, 1-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

— Многие моменты сегодня не получились. Хорошо начали — повели в счёте, во втором периоде в паре моментов нас поджали, потом пропустили. Могли отыгрываться в третьем, но сегодня хуже выступили.

— Как на команду повлияла потеря Бадди Робинсона?
— Конечно, это чуть-чуть бьёт по команде. Он наш основной мужчина, молодчик.

— Как охарактеризуете второй период? Можно ли за него снова похвалить «Локомотив»? Что не получилось у вас?
— Думаю, скорее, не то чтобы похвалить «Локомотив», мы сами отдали инициативу, хотя могли в принципе забирать – мы не сделали наложение, они сделали.

— В целом чем можно объяснить, чем вы пропустили три однотипные шайбы?
— Да, пятак отдали. В этом и проблема самая главная. Ну, ничего, будем решать – и решим, — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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