Телегин — о главной проблеме «Трактора» во втором матче финала: будем решать — и решим

Защитник «Трактора» Сергей Телегин высказался о поражении во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 от «Локомотива» (1:4, 1-1).
— Многие моменты сегодня не получились. Хорошо начали — повели в счёте, во втором периоде в паре моментов нас поджали, потом пропустили. Могли отыгрываться в третьем, но сегодня хуже выступили.
— Как на команду повлияла потеря Бадди Робинсона?
— Конечно, это чуть-чуть бьёт по команде. Он наш основной мужчина, молодчик.
— Как охарактеризуете второй период? Можно ли за него снова похвалить «Локомотив»? Что не получилось у вас?
— Думаю, скорее, не то чтобы похвалить «Локомотив», мы сами отдали инициативу, хотя могли в принципе забирать – мы не сделали наложение, они сделали.
— В целом чем можно объяснить, чем вы пропустили три однотипные шайбы?
— Да, пятак отдали. В этом и проблема самая главная. Ну, ничего, будем решать – и решим, — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 15 мая 2025
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