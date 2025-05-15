Защитник «Трактора»: должны были две игры забирать. В данный момент недоволен выездом

Защитник «Трактора» Сергей Телегин высказался о ходе финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1-1).
— Показалось, что «Локомотив» играл на грани, не стеснялся идти в силовую борьбу. Не считаете, что вам этого не хватило?
— Важно же не то, кто по силовым выигрывает, а по счёту.
— Но придаёт уверенности, особенно когда теряете игрока…
— С другой стороны, придаёт злости. Это момент на грани, даже не буду обсуждать. Просто да, соглашусь, надо быть жёстче.
— Каково выживать под этим прессингом «Локомотива»? Почему в этом матче так не получалось хорошо выходить из-под давления?
— Мы всё знаем, мы готовились, просто сегодня этого не делали, будем исправляться.
— Довольны в целом выездом? Забрали домашний лёд, 1-1 в серии?
— Нет. Должны были две забирать. В данный момент недоволен, — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 15 мая 2025
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