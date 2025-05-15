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Защитник «Трактора»: должны были две игры забирать. В данный момент недоволен выездом

Защитник «Трактора»: должны были две игры забирать. В данный момент недоволен выездом
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Защитник «Трактора» Сергей Телегин высказался о ходе финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

— Показалось, что «Локомотив» играл на грани, не стеснялся идти в силовую борьбу. Не считаете, что вам этого не хватило?
— Важно же не то, кто по силовым выигрывает, а по счёту.

— Но придаёт уверенности, особенно когда теряете игрока…
— С другой стороны, придаёт злости. Это момент на грани, даже не буду обсуждать. Просто да, соглашусь, надо быть жёстче.

— Каково выживать под этим прессингом «Локомотива»? Почему в этом матче так не получалось хорошо выходить из-под давления?
— Мы всё знаем, мы готовились, просто сегодня этого не делали, будем исправляться.

— Довольны в целом выездом? Забрали домашний лёд, 1-1 в серии?
— Нет. Должны были две забирать. В данный момент недоволен, — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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