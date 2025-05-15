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Коростелёв — о том, было ли желание мстить за Робинсона: нужно голову на плечах сохранять

Коростелёв — о том, было ли желание мстить за Робинсона: нужно голову на плечах сохранять
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Нападающий «Трактора» Никита Коростелёв после поражения от «Локомотива» (1:4, 1-1) в матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 прокомментировал момент с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым и форвардом челябинского клуба Чарльзом Робинсоном.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

— Что сегодня не получилось?
— Целостной игры во втором периоде.

— При этом в серии с «Динамо» это было вашей фишкой?
— В первом матче у нас тоже получился хороший второй период. Сегодня не получилось забрать циклическую атаку. Наверное, это стало самым большим фактором.

— В третьем периоде даже красную линию вам было тяжело проходить, не говоря уже о созданных моментах. Какое-то было противоядие против такой обороны?
— Опять же это в продолжение предыдущего ответа. Мы сегодня не забрали атаку.

— Показалось, что второй период забрал у вас много сил, и поэтому не было привычной скорости.
— В целом сыграли по скорости хуже, чем в первом матче. Согласен на 100%.

— Сильно ли потеря Бадди Робинсона отразилась на игре команды? Пришлось же менять тройки нападения.
— Тройки нападения – это один вопрос. Здесь в первую очередь надо говорить о здоровье игрока. Надеемся, что с Бадди всё будет нормально.

— У него сотрясение?
— Ничего не могу сказать. Это нужно спрашивать у медицинского штаба. Надеюсь, что с Бадди всё будет хорошо.

— Не было ли желания отомстить после этого момента?
— Нужно голову на плечах сохранять. Конечно, неприятно терять партнёра, но ставки высоки, поэтому надо сохранять голову.

— После предыдущего матча игроки «Локомотива» говорили, что готовы «убивать». А вы готовы играть ещё жёстче?
— Здесь каждый готов играть жёстко и навязывать борьбу. Конечно, мы готовы бороться, — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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