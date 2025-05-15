Нападающий «Локомотива»: конечно, мы рады, что у нас есть Радулов

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский высказался о победе во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Трактором» (4:1, 1-1) и оценил игру нападающего ярославского клуба Александра Радулова.

— Какие у вас впечатления от игры?

— Рады, готовимся дальше.

— Раздевалка по настрою и энергии отличается от прошлогодней?

— Это финал, тут другого быть не может, всё одинаково.

— Во втором периоде были отрезки, когда при счёте 1:1 закрывали соперника в зоне. Казалось, что гол где-то близко, но не получалось. Потом Радулов вышел из угла, доставил на пятак шайбу. Ощущаете, что в сложные моменты у вас есть такой вожак, лидер?

— Конечно, мы рады, что у нас есть Саня.

— Чем «Локомотив» был лучше себя в первой игре?

— Просто были командой.

— А в первой игре не были?

— Были. Но сегодня были ещё большей командой, — передаёт слова Красковского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.