Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Локомотива»: конечно, мы рады, что у нас есть Радулов

Нападающий «Локомотива»: конечно, мы рады, что у нас есть Радулов
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский высказался о победе во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Трактором» (4:1, 1-1) и оценил игру нападающего ярославского клуба Александра Радулова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

— Какие у вас впечатления от игры?
— Рады, готовимся дальше.

— Раздевалка по настрою и энергии отличается от прошлогодней?
— Это финал, тут другого быть не может, всё одинаково.

— Во втором периоде были отрезки, когда при счёте 1:1 закрывали соперника в зоне. Казалось, что гол где-то близко, но не получалось. Потом Радулов вышел из угла, доставил на пятак шайбу. Ощущаете, что в сложные моменты у вас есть такой вожак, лидер?
— Конечно, мы рады, что у нас есть Саня.

— Чем «Локомотив» был лучше себя в первой игре?
— Просто были командой.

— А в первой игре не были?
— Были. Но сегодня были ещё большей командой, — передаёт слова Красковского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Игорь Никитин оценил победу во втором матче финала Кубка Гагарина над «Трактором»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android