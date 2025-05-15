Нападающий «Локомотива»: конечно, мы рады, что у нас есть Радулов

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский высказался о победе во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Трактором» (4:1, 1-1) и оценил игру нападающего ярославского клуба Александра Радулова.
— Какие у вас впечатления от игры?
— Рады, готовимся дальше.
— Раздевалка по настрою и энергии отличается от прошлогодней?
— Это финал, тут другого быть не может, всё одинаково.
— Во втором периоде были отрезки, когда при счёте 1:1 закрывали соперника в зоне. Казалось, что гол где-то близко, но не получалось. Потом Радулов вышел из угла, доставил на пятак шайбу. Ощущаете, что в сложные моменты у вас есть такой вожак, лидер?
— Конечно, мы рады, что у нас есть Саня.
— Чем «Локомотив» был лучше себя в первой игре?
— Просто были командой.
— А в первой игре не были?
— Были. Но сегодня были ещё большей командой, — передаёт слова Красковского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 15 мая 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:27
-
23:22
-
23:17
-
23:13
-
23:11
-
23:00
-
22:58
-
22:56
-
22:52
-
22:44
-
22:38
-
22:30
-
22:28
-
22:24
-
22:09
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:48
-
21:44
-
21:36
-
21:31
-
21:24
-
21:09
-
20:50
-
20:34
-
20:20
-
20:10
-
20:05