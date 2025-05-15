Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Красковский — о своём моменте с Кэмпфером: это финал, это война. Тут другого быть не может

Красковский — о своём моменте с Кэмпфером: это финал, это война. Тут другого быть не может
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский высказался о моменте с защитником «Трактора» Стивеном Кэмпфером. После силовой борьбы игрок обороны челябинского клуба упал на лёд, держась за лицо.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

— Есть проблемы с реализацией. Много создаёте. Даже сегодня было огромное количество шансов, но пришлось дождаться гола, который индивидуально сделал Радулов. Нет ли отчаяния на лавке, когда она не заходит?
— Терпение и труд всё перетрут.

—У вас был эпизод борьбы против Кэмпфера, где он упал. Как это выглядело с вашей стороны?
— Я ещё раз повторюсь: «Это финал, это война. Тут другого быть не может, — передаёт слова Красковского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Нападающий «Локомотива»: конечно, мы рады, что у нас есть Радулов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android