Красковский — о своём моменте с Кэмпфером: это финал, это война. Тут другого быть не может
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Нападающий «Локомотива» Павел Красковский высказался о моменте с защитником «Трактора» Стивеном Кэмпфером. После силовой борьбы игрок обороны челябинского клуба упал на лёд, держась за лицо.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5) 1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5) 2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5) 3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5) 4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)
— Есть проблемы с реализацией. Много создаёте. Даже сегодня было огромное количество шансов, но пришлось дождаться гола, который индивидуально сделал Радулов. Нет ли отчаяния на лавке, когда она не заходит?
— Терпение и труд всё перетрут.
—У вас был эпизод борьбы против Кэмпфера, где он упал. Как это выглядело с вашей стороны?
— Я ещё раз повторюсь: «Это финал, это война. Тут другого быть не может, — передаёт слова Красковского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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