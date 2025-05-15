Красковский — о своём моменте с Кэмпфером: это финал, это война. Тут другого быть не может

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский высказался о моменте с защитником «Трактора» Стивеном Кэмпфером. После силовой борьбы игрок обороны челябинского клуба упал на лёд, держась за лицо.

— Есть проблемы с реализацией. Много создаёте. Даже сегодня было огромное количество шансов, но пришлось дождаться гола, который индивидуально сделал Радулов. Нет ли отчаяния на лавке, когда она не заходит?

— Терпение и труд всё перетрут.

—У вас был эпизод борьбы против Кэмпфера, где он упал. Как это выглядело с вашей стороны?

— Я ещё раз повторюсь: «Это финал, это война. Тут другого быть не может, — передаёт слова Красковского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.