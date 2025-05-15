Три очка Пастрняка помогли сборной Чехии разгромить команду Венгрии на ЧМ-2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Чехии и Венгрии. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали хоккеисты из Чехии со счётом 6:1.

На 18-й минуте первого периода Давид Пастрняк с передач Романа Червенки и Лукаша Седлака открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Якуб Флек с передачи Даниэля Воженилека удвоил преимущество чешской сборной.

В середине второго периода Петр Кодытек с передач Филипа Гронека и Даниэля Воженилека сделал счёт 3:0. На 16-й минуте периода Андраш Михалик с передач Петера Винце и Тамаша Ортенски забросил первую шайбу сборной Венгрии в игре.

На четвёртой минуте третьего периода Давид Пастрняк с передач Якуба Крейчика и Даниэля Газды забил четвёртый гол команды Чехии во встрече. На седьмой минуте периода Ондржей Беранек с передач Филипа Задины и Якуба Крейчика довёл счёт до крупного. Менее чем через минуту Лукаш Седлак с передач Романа Червенки и Давида Пастрняка сделал счёт 6:1.