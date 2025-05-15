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Чехия — Венгрия, результат матча 15 мая 2025, счет 6:1, ЧМ по хоккею 2025

Три очка Пастрняка помогли сборной Чехии разгромить команду Венгрии на ЧМ-2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Чехии и Венгрии. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали хоккеисты из Чехии со счётом 6:1.

ЧМ-2025 . Группа B
15 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Чехия
Окончен
6 : 1
Венгрия
1:0 Пастрняк (Червенка, Седлак) – 17:30     2:0 Флек (Воженилек) – 19:23     3:0 Кодытек (Гронек, Воженилек) – 29:43     3:1 Михалик (Винце, Ортенски) – 35:27     4:1 Пастрняк (Крейчик, Газда) – 43:42     5:1 Беранек (Задина, Крейчик) – 46:19 (pp)     6:1 Седлак (Червенка, Пастрняк) – 47:38    

На 18-й минуте первого периода Давид Пастрняк с передач Романа Червенки и Лукаша Седлака открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Якуб Флек с передачи Даниэля Воженилека удвоил преимущество чешской сборной.

В середине второго периода Петр Кодытек с передач Филипа Гронека и Даниэля Воженилека сделал счёт 3:0. На 16-й минуте периода Андраш Михалик с передач Петера Винце и Тамаша Ортенски забросил первую шайбу сборной Венгрии в игре.

На четвёртой минуте третьего периода Давид Пастрняк с передач Якуба Крейчика и Даниэля Газды забил четвёртый гол команды Чехии во встрече. На седьмой минуте периода Ондржей Беранек с передач Филипа Задины и Якуба Крейчика довёл счёт до крупного. Менее чем через минуту Лукаш Седлак с передач Романа Червенки и Давида Пастрняка сделал счёт 6:1.

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