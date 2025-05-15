Форвард «Локомотива»: в первом матче вкатываемся. Со второго начинаем играть в свою игру

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов высказался о победной игре с «Трактором» (4:1, 1-1) в финальной серии Кубка Гагарина.
— Сделали анализ, разобрали игру, скорректировали некоторые моменты и вышли на сегодняшний матч с другим настроем.
— Когда «Локомотив» первым пропускает, то не всегда у него получается в дальнейшем игра. Сегодня всё получилось.
— В этом моменте мы тоже получаем опыт и растём. Сегодня преодолели этот барьер.
— Показалось, что эта серия становится похожа на ту, что была в прошлом году с ЦСКА, когда также проиграли первую встречу и пропустили во второй. Тогда Елесин перевернул матч, а сегодня Радулов поднял команду?
— Да, вы сами ответили на свой вопрос. Санька всё сделал.
— В целом есть понимание, почему в этом плей-офф «Локомотив» начинает играть в свою игру только после поражения в первом матче?
— (смеётся). Не знаю даже. Наверное, просто вкатываемся в первой встрече. Со второй начинаем играть в свою игру, — передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 15 мая 2025
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