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Форвард «Локомотива»: в первом матче вкатываемся. Со второго начинаем играть в свою игру

Форвард «Локомотива»: в первом матче вкатываемся. Со второго начинаем играть в свою игру
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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов высказался о победной игре с «Трактором» (4:1, 1-1) в финальной серии Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

— Сделали анализ, разобрали игру, скорректировали некоторые моменты и вышли на сегодняшний матч с другим настроем.

— Когда «Локомотив» первым пропускает, то не всегда у него получается в дальнейшем игра. Сегодня всё получилось.
— В этом моменте мы тоже получаем опыт и растём. Сегодня преодолели этот барьер.

— Показалось, что эта серия становится похожа на ту, что была в прошлом году с ЦСКА, когда также проиграли первую встречу и пропустили во второй. Тогда Елесин перевернул матч, а сегодня Радулов поднял команду?
— Да, вы сами ответили на свой вопрос. Санька всё сделал.

— В целом есть понимание, почему в этом плей-офф «Локомотив» начинает играть в свою игру только после поражения в первом матче?
(смеётся). Не знаю даже. Наверное, просто вкатываемся в первой встрече. Со второй начинаем играть в свою игру, — передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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