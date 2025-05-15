Каюмов — о моменте с Шалуновым и Робинсоном: Макс крепче собрался и выстоял

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов прокомментировал момент с нападающим ярославского клуба Максимом Шалуновым и форвардом «Трактора» Чарльзом Робинсоном.

— У вас был инцидент с Дэем в первой встрече финальной серии. Хорошо, что второй матч состоялся сегодня, а не вчера, ведь могли бы тогда не сыграть?

— Я в любом случае сыграл бы. Это же финал. Как тут не принять участие? Надо принимать.

— Тот момент был похож на ситуацию с Шалуновым и Робинсоном?

— Это финал. Тут никто не хочет проиграть ни борьбу, ни матч. В целом если смотреть на этот момент с Максом, то они оба шли в силовую борьбу. Макс, видимо, крепче собрался и выстоял.

— Стало ли психологически легче после долгожданной победы в матче финала?

— Психологически, конечно, стало легче, всё-таки это первая победа за два финала. Порадовались, но сейчас сразу же начинаем готовиться к следующей игре, — передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.