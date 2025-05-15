Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каюмов — о моменте с Шалуновым и Робинсоном: Макс крепче собрался и выстоял

Каюмов — о моменте с Шалуновым и Робинсоном: Макс крепче собрался и выстоял
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов прокомментировал момент с нападающим ярославского клуба Максимом Шалуновым и форвардом «Трактора» Чарльзом Робинсоном.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

— У вас был инцидент с Дэем в первой встрече финальной серии. Хорошо, что второй матч состоялся сегодня, а не вчера, ведь могли бы тогда не сыграть?
— Я в любом случае сыграл бы. Это же финал. Как тут не принять участие? Надо принимать.

— Тот момент был похож на ситуацию с Шалуновым и Робинсоном?
— Это финал. Тут никто не хочет проиграть ни борьбу, ни матч. В целом если смотреть на этот момент с Максом, то они оба шли в силовую борьбу. Макс, видимо, крепче собрался и выстоял.

— Стало ли психологически легче после долгожданной победы в матче финала?
— Психологически, конечно, стало легче, всё-таки это первая победа за два финала. Порадовались, но сейчас сразу же начинаем готовиться к следующей игре, — передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Шалунов жёстко вырубил лидера «Трактора»! Падение Робинсона на лёд — жуть, но всё чисто
Видео
Шалунов жёстко вырубил лидера «Трактора»! Падение Робинсона на лёд — жуть, но всё чисто
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android