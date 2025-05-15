Рафиков: думаю, с хоккеем в мае ещё никто день рождения не отмечал

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков рассказал о победе над «Трактором» (4:1, 1-1) в финальной серии Кубка Гагарина в свой день рождения.

— С днём рождения, с первой победой в финале за два года. Поделитесь впечатлениями от игры.

— Спасибо за поздравления. Тяжёлый матч, как, в принципе, и первый. Приятно победить.

— Вы в итоге не отмечали так свой день рождения?

— Думаю, с хоккеем в мае ещё никто день рождения не отмечал.

— Это как-то особенно воспринимается?

— Честно говоря, всё то же самое, вообще ничего особенного.

— Есть радость, что наконец-то победили в финале?

— Конечно, побеждать всегда приятно. Немножко груз спал, — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.