Рафиков: думаю, с хоккеем в мае ещё никто день рождения не отмечал
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Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков рассказал о победе над «Трактором» (4:1, 1-1) в финальной серии Кубка Гагарина в свой день рождения.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5) 1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5) 2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5) 3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5) 4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)
— С днём рождения, с первой победой в финале за два года. Поделитесь впечатлениями от игры.
— Спасибо за поздравления. Тяжёлый матч, как, в принципе, и первый. Приятно победить.
— Вы в итоге не отмечали так свой день рождения?
— Думаю, с хоккеем в мае ещё никто день рождения не отмечал.
— Это как-то особенно воспринимается?
— Честно говоря, всё то же самое, вообще ничего особенного.
— Есть радость, что наконец-то победили в финале?
— Конечно, побеждать всегда приятно. Немножко груз спал, — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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