Защитник «Локомотива»: думаю, и с 0-2 бы нашли выход. Это финал, всегда найдётся выход

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков рассказал о ходе финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (1-1).
— Понятно, что счёт 0-2 в серии не был бы приговором, но чувствовали ли вы себя сегодня загнанными в угол, откуда нет выхода, кроме как к чужим воротам?
— Мне кажется, из угла всегда есть выход.
— В одну сторону…
— В одну сторону – только вперёд.
— Было ли такое ощущение?
— Конечно, нет, это финал, всегда найдётся выход.
— Но 0-2 после домашних игр были бы убедительны для соперника…
— Не знаю. Конечно, нужно было выиграть, мы в принципе это сделали. Думаю, и с 0-2 бы нашли выход.
— Вы подстраиваетесь после поражений под соперника. В чём неудобство «Трактора» для вас?
— Не согласен, что мы подстраиваемся под кого-то.
— Но первый матч проигрываете, а потом меняете свою игру.
— Нет, это не подстраивание. Так сложилась первая встреча, во втором матче мы делали то же самое – гнули свою линию. Получилось, что в первом не забили, а здесь получилось, — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 15 мая 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:27
-
23:22
-
23:17
-
23:13
-
23:11
-
23:00
-
22:58
-
22:56
-
22:52
-
22:44
-
22:38
-
22:30
-
22:28
-
22:24
-
22:09
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:48
-
21:44
-
21:36
-
21:31
-
21:24
-
21:09
-
20:50
-
20:34
-
20:20
-
20:10
-
20:05