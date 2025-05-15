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Защитник «Локомотива»: думаю, и с 0-2 бы нашли выход. Это финал, всегда найдётся выход

Защитник «Локомотива»: думаю, и с 0-2 бы нашли выход. Это финал, всегда найдётся выход
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Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков рассказал о ходе финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (1-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

— Понятно, что счёт 0-2 в серии не был бы приговором, но чувствовали ли вы себя сегодня загнанными в угол, откуда нет выхода, кроме как к чужим воротам?
— Мне кажется, из угла всегда есть выход.

— В одну сторону…
— В одну сторону – только вперёд.

— Было ли такое ощущение?
— Конечно, нет, это финал, всегда найдётся выход.

— Но 0-2 после домашних игр были бы убедительны для соперника…
— Не знаю. Конечно, нужно было выиграть, мы в принципе это сделали. Думаю, и с 0-2 бы нашли выход.

— Вы подстраиваетесь после поражений под соперника. В чём неудобство «Трактора» для вас?
— Не согласен, что мы подстраиваемся под кого-то.

— Но первый матч проигрываете, а потом меняете свою игру.
— Нет, это не подстраивание. Так сложилась первая встреча, во втором матче мы делали то же самое – гнули свою линию. Получилось, что в первом не забили, а здесь получилось, — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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