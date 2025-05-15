Защитник «Локомотива»: думаю, и с 0-2 бы нашли выход. Это финал, всегда найдётся выход

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков рассказал о ходе финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (1-1).

— Понятно, что счёт 0-2 в серии не был бы приговором, но чувствовали ли вы себя сегодня загнанными в угол, откуда нет выхода, кроме как к чужим воротам?

— Мне кажется, из угла всегда есть выход.

— В одну сторону…

— В одну сторону – только вперёд.

— Было ли такое ощущение?

— Конечно, нет, это финал, всегда найдётся выход.

— Но 0-2 после домашних игр были бы убедительны для соперника…

— Не знаю. Конечно, нужно было выиграть, мы в принципе это сделали. Думаю, и с 0-2 бы нашли выход.

— Вы подстраиваетесь после поражений под соперника. В чём неудобство «Трактора» для вас?

— Не согласен, что мы подстраиваемся под кого-то.

— Но первый матч проигрываете, а потом меняете свою игру.

— Нет, это не подстраивание. Так сложилась первая встреча, во втором матче мы делали то же самое – гнули свою линию. Получилось, что в первом не забили, а здесь получилось, — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.