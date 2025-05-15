Рафиков — о Шалунове и Робинсоне: давайте не будем это обсуждать, это же работа судей

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков высказался о моменте с нападающим ярославского клуба Максимом Шалуновым и форвардом «Трактора» Чарльзом Робинсоном.

— Как вам момент с Шалуновым и Робинсоном?

— Как судьи оценили.

— Судьи оценили, что всё чисто.

— Значит, чисто. Давайте не будем это обсуждать, это же работа судей.

— Можно сказать, что «Локомотив» обыграл «Трактор» агрессией?

— Мы и в первом матче играли агрессивно. Не сказать, чтоб за счёт агрессии. Конечно, добавили немного в ней под воротами, чего в первом матче, наверное, не хватало – бросков, добиваний, — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.