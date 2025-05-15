ЧМ по хоккею — 2025: результаты на 15 мая, календарь, таблица

Сегодня, 15 мая, в Дании и Швеции завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Состоялись четыре матча группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею 15 мая:
Группа А. Финляндия — Словения — 9:1;
Группа В. Швейцария — Германия — 5:1;
Группа А. Канада — Австрия — 5:1;
Группа В. Чехия — Венгрия — 6:1.
На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.
Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.