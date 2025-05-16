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Александр Никишин дебютировал в НХЛ в матче плей-офф с «Вашингтоном»

Александр Никишин дебютировал в НХЛ в матче плей-офф с «Вашингтоном»
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
1 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38     1:1 Бовиллье – 13:41    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече в НХЛ дебютировал российский защитник «Каролины» Александр Никишин.

27 апреля 2025 года стало известно, что «Каролина» зарегистрировала контракт с Александром Никишиным в НХЛ. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых записал в свой актив 192 (62+130) очка.
На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».

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