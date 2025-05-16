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Овечкин обошёл двух игроков по числу матчей в истории Кубка Стэнли

Овечкин обошёл двух игроков по числу матчей в истории Кубка Стэнли
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз»

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
1 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38     1:1 Бовиллье – 13:41    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:1. В этой встрече свой 161-й матч в Кубке Стэнли проводит российский нападающий Александр Овечкин. По этому показателю он обошёл Брайана Проппа и Дэвида Крейчи и сравнялся с Дуэйном Саттером и Брэдом Парком.

В нынешнем Кубке Стэнли Овечкин забил пять голов и сделал результативную передачу в десяти матчах.
Всего за карьеру в плей-офф НХЛ на счету российского форварда 161 матч, в которых он записал в свой актив 77 голов и 70 результативных передач.

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