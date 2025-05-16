Голкипер «Вашингтона» в падении сделал сейв после броска в пустой угол ворот
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38 1:1 Бовиллье – 13:41
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. В первом периоде голкипер столичного клуба Логан Томпсон совершил яркое спасение, отразив два броска, один из которых был в пустой угол.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины». В нынешнем сезоне Кубка Стэнли Томпсон провёл десять матчей.
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