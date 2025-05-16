Голкипер «Вашингтона» в падении сделал сейв после броска в пустой угол ворот

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. В первом периоде голкипер столичного клуба Логан Томпсон совершил яркое спасение, отразив два броска, один из которых был в пустой угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины». В нынешнем сезоне Кубка Стэнли Томпсон провёл десять матчей.