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«Каролина» выиграла 9 из 10 матчей с шансом завершить серию КС, в которых открывала счёт

«Каролина» выиграла 9 из 10 матчей с шансом завершить серию КС, в которых открывала счёт
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«Каролина Харрикейнз» в своей истории провела 10 матчей Кубка Стэнли с наличием возможности завершить серию, в которых открывала счёт, сообщает пресс-служба НХЛ. По данным лиги, «ураганы» выиграли девять таких встреч и только одну проиграли.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38     1:1 Бовиллье – 13:41     1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01     1:3 Джарвис – 59:33    

В пятом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (счёт в серии 3-1 в пользу «Харрикейнз»), который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне, счёт открыли хоккеисты «Каролины». После двух сыгранных периодов на табло ничья 1:1 — на шайбу Джордана Стаала на 10-й минуте «столичные» ответили голом Энтони Бовиллье на 14-й минуте.

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