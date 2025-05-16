«Каролина» выиграла 9 из 10 матчей с шансом завершить серию КС, в которых открывала счёт

«Каролина Харрикейнз» в своей истории провела 10 матчей Кубка Стэнли с наличием возможности завершить серию, в которых открывала счёт, сообщает пресс-служба НХЛ. По данным лиги, «ураганы» выиграли девять таких встреч и только одну проиграли.

В пятом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (счёт в серии 3-1 в пользу «Харрикейнз»), который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне, счёт открыли хоккеисты «Каролины». После двух сыгранных периодов на табло ничья 1:1 — на шайбу Джордана Стаала на 10-й минуте «столичные» ответили голом Энтони Бовиллье на 14-й минуте.

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