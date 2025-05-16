«Каролина» выиграла 9 из 10 матчей с шансом завершить серию КС, в которых открывала счёт
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«Каролина Харрикейнз» в своей истории провела 10 матчей Кубка Стэнли с наличием возможности завершить серию, в которых открывала счёт, сообщает пресс-служба НХЛ. По данным лиги, «ураганы» выиграли девять таких встреч и только одну проиграли.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38 1:1 Бовиллье – 13:41 1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01 1:3 Джарвис – 59:33
В пятом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (счёт в серии 3-1 в пользу «Харрикейнз»), который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне, счёт открыли хоккеисты «Каролины». После двух сыгранных периодов на табло ничья 1:1 — на шайбу Джордана Стаала на 10-й минуте «столичные» ответили голом Энтони Бовиллье на 14-й минуте.
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