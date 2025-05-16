Никишин – второй игрок в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ в плей-офф

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».
В этой встрече в НХЛ дебютировал российский защитник «Каролины» Александр Никишин. Никишин стал вторым игроком в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ прямо в Кубке Стэнли, вслед за Алекси Саарелой, дебютировавшим в 5-м матче первого раунда плей-офф 2019 года, сообщается на официальном сайте лиги.
27 апреля 2025 года стало известно, что «Каролина» зарегистрировала контракт с Александром Никишиным в НХЛ. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых записал в свой актив 192 (62+130) очка.
На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».
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