Никишин – второй игрок в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ в плей-офф

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

В этой встрече в НХЛ дебютировал российский защитник «Каролины» Александр Никишин. Никишин стал вторым игроком в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ прямо в Кубке Стэнли, вслед за Алекси Саарелой, дебютировавшим в 5-м матче первого раунда плей-офф 2019 года, сообщается на официальном сайте лиги.

27 апреля 2025 года стало известно, что «Каролина» зарегистрировала контракт с Александром Никишиным в НХЛ. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых записал в свой актив 192 (62+130) очка.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».