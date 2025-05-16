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Никишин выхватил клюшку из рук Овечкина во время матча «Вашингтон» — «Каролина»

Никишин выхватил клюшку из рук Овечкина во время матча «Вашингтон» — «Каролина»
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».
На момент написания новости проходит третий период (1:1).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38     1:1 Бовиллье – 13:41     1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01     1:3 Джарвис – 59:33    

В одном из эпизодов российский защитник Александр Никишин, который дебютировал в этом матче в НХЛ, выхватил клюшку из рук у российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

27 апреля 2025 года стало известно, что «Каролина» зарегистрировала контракт с Александром Никишиным в НХЛ. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых записал в свой актив 192 (62+130) очка.

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