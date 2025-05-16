Никишин выхватил клюшку из рук Овечкина во время матча «Вашингтон» — «Каролина»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит третий период (1:1).

В одном из эпизодов российский защитник Александр Никишин, который дебютировал в этом матче в НХЛ, выхватил клюшку из рук у российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

27 апреля 2025 года стало известно, что «Каролина» зарегистрировала контракт с Александром Никишиным в НХЛ. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых записал в свой актив 192 (62+130) очка.