Никишин эффектно отобрал шайбу у Овечкина в дебютном матче в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит третий период (1:2). В одном из эпизодов российский защитник Александр Никишин отработал в обороне против российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

ВИДЕО

Ранее сообщалось, что в этой встрече Никишин дебютировал в НХЛ. Он Никишин стал вторым игроком в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ прямо в Кубке Стэнли, вслед за Алекси Саарелой (2019 год).