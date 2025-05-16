Гол Свечникова в концовке принёс победу «Каролине» и выбил «Вашингтон» из Кубка Стэнли

В ночь с 15 на 16 мая мск на льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу с результатом 3:1 и выиграли серию — 4-1 (2:1 OT, 1:3, 4:0, 5:2, 3:1). «Вашингтон» завершил своё участие в Кубке Стэнли сезона-2024/2025.

В составе «Каролины» победную шайбу на 59-й минуте матча записал российский нападающий Андрей Свечников. Остальные голы гостей на счету Джордана Стаала и Сета Джарвиса в пустые ворота. За «Вашингтон» отличился Энтони Бовиллье. 39-летнй капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин очков не набрал.

Соперник «Каролины» в финале Восточной конференции определится в паре «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (текущий счёт 3-2 в пользу «Флориды»).