Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вашингтон Кэпиталз — Каролина Харрикейнз, результат матча 16 мая 2025, счет 1:3, 1/4 финала плей-офф НХЛ 2024-2025

Гол Свечникова в концовке принёс победу «Каролине» и выбил «Вашингтон» из Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 15 на 16 мая мск на льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу с результатом 3:1 и выиграли серию — 4-1 (2:1 OT, 1:3, 4:0, 5:2, 3:1). «Вашингтон» завершил своё участие в Кубке Стэнли сезона-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38     1:1 Бовиллье – 13:41     1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01     1:3 Джарвис – 59:33    

В составе «Каролины» победную шайбу на 59-й минуте матча записал российский нападающий Андрей Свечников. Остальные голы гостей на счету Джордана Стаала и Сета Джарвиса в пустые ворота. За «Вашингтон» отличился Энтони Бовиллье. 39-летнй капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин очков не набрал.

Соперник «Каролины» в финале Восточной конференции определится в паре «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (текущий счёт 3-2 в пользу «Флориды»).

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
Материалы по теме
Видео
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в четвёртом матче с «Каролиной»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android