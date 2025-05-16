«Каролина» установила рекорд франшизы по затраченным матчам для выхода в финал конференции
Поделиться
«Каролина» Харрикейнз» прошла в финал Восточной конференции, затратив на это наименьшее количество матчей в истории клуба, превзойдя прежний рекорд — 11 игр в 2023, 2019 и 2006 годах, сообщается на официальном сайте лиги.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38 1:1 Бовиллье – 13:41 1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01 1:3 Джарвис – 59:33
Для выхода в финал Восточной конференции «Каролине» понадобилось 10 матчей. В первом раунде команда в серии обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4-1. Во втором раунде с таким же счётом был выбит «Вашингтон Кэпиталз».
«Каролина» в пятом матче серии с «Вашингтоном» одержала победу со счётом 3:1. В составе «Каролины» победную шайбу на 59-й минуте матча записал российский нападающий Андрей Свечников. Форвард столичного клуба Александр Овечкин не набрал очков в этой встрече.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 мая 2025
-
05:43
-
05:29
-
05:18
-
04:58
-
04:45
-
04:43
-
04:31
-
04:14
-
04:06
-
03:36
-
02:54
-
02:19
- 15 мая 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:27
-
23:22
-
23:17
-
23:13
-
23:11
-
23:00
-
22:58
-
22:56
-
22:52
-
22:44
-
22:38
-
22:30
-
22:28
-
22:24
-
22:09
-
22:06
-
22:03