«Каролина» установила рекорд франшизы по затраченным матчам для выхода в финал конференции

«Каролина» Харрикейнз» прошла в финал Восточной конференции, затратив на это наименьшее количество матчей в истории клуба, превзойдя прежний рекорд — 11 игр в 2023, 2019 и 2006 годах, сообщается на официальном сайте лиги.

Для выхода в финал Восточной конференции «Каролине» понадобилось 10 матчей. В первом раунде команда в серии обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4-1. Во втором раунде с таким же счётом был выбит «Вашингтон Кэпиталз».

«Каролина» в пятом матче серии с «Вашингтоном» одержала победу со счётом 3:1. В составе «Каролины» победную шайбу на 59-й минуте матча записал российский нападающий Андрей Свечников. Форвард столичного клуба Александр Овечкин не набрал очков в этой встрече.