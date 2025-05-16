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«Каролина» установила рекорд франшизы по затраченным матчам для выхода в финал конференции

«Каролина» установила рекорд франшизы по затраченным матчам для выхода в финал конференции
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«Каролина» Харрикейнз» прошла в финал Восточной конференции, затратив на это наименьшее количество матчей в истории клуба, превзойдя прежний рекорд — 11 игр в 2023, 2019 и 2006 годах, сообщается на официальном сайте лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38     1:1 Бовиллье – 13:41     1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01     1:3 Джарвис – 59:33    

Для выхода в финал Восточной конференции «Каролине» понадобилось 10 матчей. В первом раунде команда в серии обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4-1. Во втором раунде с таким же счётом был выбит «Вашингтон Кэпиталз».

«Каролина» в пятом матче серии с «Вашингтоном» одержала победу со счётом 3:1. В составе «Каролины» победную шайбу на 59-й минуте матча записал российский нападающий Андрей Свечников. Форвард столичного клуба Александр Овечкин не набрал очков в этой встрече.

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