Андрей Свечников признан НХЛ первой звездой матча Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Каролина»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников был признан экспертами НХЛ первой звездой пятого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1), который завершился в Вашингтоне в ночь с 15 на 16 мая мск и принёс «ураганам» победу в серии (4-1). На счету Свечникова в этой игре победная шайба за две минуты до конца третьего периода.

Статус второй звезды матча получил датский голкипер гостей Фредерик Андерсен, который отразил 18 из 19 бросков в створ своих ворот (94,74%). Третьей звездой стал вратарь «Кэпиталз» Логан Томпсон, отразивший 18 из 20 бросков (90%).

Материалы по теме Видео Гол Свечникова в концовке принёс победу «Каролине» и выбил «Вашингтон» из Кубка Стэнли

Видео: «Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова