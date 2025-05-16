Андрей Свечников признан НХЛ первой звездой матча Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Каролина»
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников был признан экспертами НХЛ первой звездой пятого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1), который завершился в Вашингтоне в ночь с 15 на 16 мая мск и принёс «ураганам» победу в серии (4-1). На счету Свечникова в этой игре победная шайба за две минуты до конца третьего периода.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38 1:1 Бовиллье – 13:41 1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01 1:3 Джарвис – 59:33
Статус второй звезды матча получил датский голкипер гостей Фредерик Андерсен, который отразил 18 из 19 бросков в створ своих ворот (94,74%). Третьей звездой стал вратарь «Кэпиталз» Логан Томпсон, отразивший 18 из 20 бросков (90%).
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