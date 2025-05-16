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«Каролина» установила историческое достижение XXI века, связанное с Овечкиным и Гретцки

«Каролина» установила историческое достижение XXI века, связанное с Овечкиным и Гретцки
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В ночь с 15 на 16 мая мск на льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу с результатом 3:1 и выиграли серию. «Вашингтон» завершил своё участие в Кубке Стэнли сезона-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38     1:1 Бовиллье – 13:41     1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01     1:3 Джарвис – 59:33    

После результата данной серии «Каролина» стала первой командой с 1997 года, которая выбила клуб, где играет лидер по голам в регулярках НХЛ, то есть форвард «столичных» Александр Овечкин. В 1997 году «Филадельфия Флайерз» выбила из Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс», за который на тот момент выступал лучший снайпер в истории лиги Уэйн Гретцки.

Напомним, в текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина пять голов и один ассист в 10 матчах.

Овечкин проводит тренировку перед серией с «Каролиной»

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