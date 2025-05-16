«Каролина» установила историческое достижение XXI века, связанное с Овечкиным и Гретцки

В ночь с 15 на 16 мая мск на льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу с результатом 3:1 и выиграли серию. «Вашингтон» завершил своё участие в Кубке Стэнли сезона-2024/2025.
После результата данной серии «Каролина» стала первой командой с 1997 года, которая выбила клуб, где играет лидер по голам в регулярках НХЛ, то есть форвард «столичных» Александр Овечкин. В 1997 году «Филадельфия Флайерз» выбила из Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс», за который на тот момент выступал лучший снайпер в истории лиги Уэйн Гретцки.
Напомним, в текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина пять голов и один ассист в 10 матчах.
Овечкин проводит тренировку перед серией с «Каролиной»
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