Свечников стал автором достижения, в истории покорявшегося лишь одному игроку «Каролины»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, забивший победный гол в ворота «Вашингтон Кэпиталз» в пятом матче серии, стал автором редкого достижения.

Россиянин стал лишь вторым хоккеистом в истории клубной франшизы с решающим голом, забитым в последние две минуты основного времени потенциально решающего матча серии. Единственным, кому удавалось такое, был Эрик Стаал в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли в 2009 году. Тогда он забил, когда на секундомере было 59:28.

Напомним, Свечников стал первой звездой сегодняшнего матча. Он забил за одну минуту и 59 секунд до конца встречи.

«Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова