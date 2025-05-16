Свечников стал автором достижения, в истории покорявшегося лишь одному игроку «Каролины»
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, забивший победный гол в ворота «Вашингтон Кэпиталз» в пятом матче серии, стал автором редкого достижения.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38 1:1 Бовиллье – 13:41 1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01 1:3 Джарвис – 59:33
Россиянин стал лишь вторым хоккеистом в истории клубной франшизы с решающим голом, забитым в последние две минуты основного времени потенциально решающего матча серии. Единственным, кому удавалось такое, был Эрик Стаал в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли в 2009 году. Тогда он забил, когда на секундомере было 59:28.
Напомним, Свечников стал первой звездой сегодняшнего матча. Он забил за одну минуту и 59 секунд до конца встречи.
«Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова
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