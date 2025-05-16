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«Это отстой». Строум эмоционально отреагировал на вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли

«Это отстой». Строум эмоционально отреагировал на вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум поделился эмоциями от вылета своего клуба после серии с «Каролиной Харрикейнз» в 1/4 финала Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38     1:1 Бовиллье – 13:41     1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01     1:3 Джарвис – 59:33    

«Это отстой, это больно. Мне кажется, что мы хорошо справляемся со многими командами, но, очевидно, «Каролина» — не одна из них.

В этом году наша игра была самым большим удовольствием, которое я получал в НХЛ. Много отличных товарищей по команде, замечательных людей, отличный тренерский штаб — было весело быть частью всего этого…

Наслаждаться временем с братьями в раздевалке и сражаться вместе. Было здорово быть с Кэпс, и я с воодушевлением жду будущего», — приводит слова форварда официальный сайт лиги.

Напомним, «столичные» проиграли серию со счётом 1-4.

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