«Это отстой». Строум эмоционально отреагировал на вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум поделился эмоциями от вылета своего клуба после серии с «Каролиной Харрикейнз» в 1/4 финала Кубка Стэнли.
«Это отстой, это больно. Мне кажется, что мы хорошо справляемся со многими командами, но, очевидно, «Каролина» — не одна из них.
В этом году наша игра была самым большим удовольствием, которое я получал в НХЛ. Много отличных товарищей по команде, замечательных людей, отличный тренерский штаб — было весело быть частью всего этого…
Наслаждаться временем с братьями в раздевалке и сражаться вместе. Было здорово быть с Кэпс, и я с воодушевлением жду будущего», — приводит слова форварда официальный сайт лиги.
Напомним, «столичные» проиграли серию со счётом 1-4.
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