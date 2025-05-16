«Это отстой». Строум эмоционально отреагировал на вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум поделился эмоциями от вылета своего клуба после серии с «Каролиной Харрикейнз» в 1/4 финала Кубка Стэнли.

«Это отстой, это больно. Мне кажется, что мы хорошо справляемся со многими командами, но, очевидно, «Каролина» — не одна из них.

В этом году наша игра была самым большим удовольствием, которое я получал в НХЛ. Много отличных товарищей по команде, замечательных людей, отличный тренерский штаб — было весело быть частью всего этого…

Наслаждаться временем с братьями в раздевалке и сражаться вместе. Было здорово быть с Кэпс, и я с воодушевлением жду будущего», — приводит слова форварда официальный сайт лиги.

Напомним, «столичные» проиграли серию со счётом 1-4.

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