«Трудно осознать, что этот состав никогда не будет вместе». Уилсон — о вылете «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о вылете своего клуба из Кубка Стэнли.

«Это действительно тяжело. Это один из лучших сезонов в моей хоккейной карьере — столько удовольствия, такая сплочённая команда… Очень трудно оглянуться в раздевалке после окончания сезона и осознавать, что именно этот состав уже никогда не соберётся и не будет вместе», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

Напомним, «столичные» вылетели в 1/4 финала после серии с «Каролиной Харрикейнз», которую они проиграли со счётом 1-4. Регулярку в этом году «Вашингтон» завершил в качестве победителя Восточной конференции НХЛ.

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