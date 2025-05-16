«Трудно осознать, что этот состав никогда не будет вместе». Уилсон — о вылете «Вашингтона»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о вылете своего клуба из Кубка Стэнли.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38 1:1 Бовиллье – 13:41 1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01 1:3 Джарвис – 59:33
«Это действительно тяжело. Это один из лучших сезонов в моей хоккейной карьере — столько удовольствия, такая сплочённая команда… Очень трудно оглянуться в раздевалке после окончания сезона и осознавать, что именно этот состав уже никогда не соберётся и не будет вместе», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.
Напомним, «столичные» вылетели в 1/4 финала после серии с «Каролиной Харрикейнз», которую они проиграли со счётом 1-4. Регулярку в этом году «Вашингтон» завершил в качестве победителя Восточной конференции НХЛ.
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