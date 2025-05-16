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Александр Овечкин приблизился к Зубову по числу матчей в Кубке Стэнли среди россиян

Александр Овечкин приблизился к Зубову по числу матчей в Кубке Стэнли среди россиян
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В ночь с 15 на 16 мая мск на льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу с результатом 3:1 и выиграли серию — 4-1. «Вашингтон» завершил своё участие в Кубке Стэнли сезона-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38     1:1 Бовиллье – 13:41     1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01     1:3 Джарвис – 59:33    

В этой встрече свой 161-й матч в Кубке Стэнли провёл российский нападающий Александр Овечкин. Он занимает четвёртое место среди россиян по этому показателю. На третьей строчке располагается Сергей Зубов, который провёл в плей-офф НХЛ 164 матча. На втором месте находится действующий нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (177). Возглавляет рейтинг Сергей Фёдоров (183).

В нынешнем Кубке Стэнли Овечкин забил пять голов и сделал результативную передачу в десяти матчах.

Овечкин проводит тренировку перед серией с «Каролиной»

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