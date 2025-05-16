«Это ужасный гол». Голкипер «Вашингтона» взял вину за пропущенную шайбу Свечникова на себя
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Канадский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон выказался о пропущенной победной шайбе форварда «Каролины Харрикейнз» (1:3) Андрея Свечникова в пятом матче серии, ставшим для клуба последним в этом Кубке Стэнли.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38 1:1 Бовиллье – 13:41 1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01 1:3 Джарвис – 59:33
«Я потерял его из виду. Моя задача — найти обзор и видеть шайбу, но он как-то протолкнул её сквозь. Это ужасный гол, чтобы завершить сезон, и я должен принять это на себя. Я взрослый человек. Это моя ошибка, и я могу играть лучше», — приводит слова Томпсона официальный сайт НХЛ.
Напомним, столичный клуб проиграл серию со счётом 1-4 и вылетел из Кубка Стэнли.
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