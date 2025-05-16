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Тренер «Вашингтона» Карбери оценил игру Овечкина в Кубке Стэнли-2025 после вылета команды

Тренер «Вашингтона» Карбери оценил игру Овечкина в Кубке Стэнли-2025 после вылета команды
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре лидера и капитана своего клуба Александра Овечкина в Кубке Стэнли-2025 после вылета от «Каролины Харрикейнз» в 1/4 финала.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38     1:1 Бовиллье – 13:41     1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01     1:3 Джарвис – 59:33    

«Я считаю, что Ови был великолепен в плей-офф. Да, по статистике в этой серии это может не выглядеть впечатляюще… Но, по-моему, он провёл отличный плей-офф. Он ответил на вызов. Он сделал то, ради чего вернулся в этом сезоне, и доказал это в матчах на выбывание. Снимаю шляпу перед Ови», — сказал Карбери на пресс-конференции после матча с «Каролиной».

Напомним, столичный клуб уступил «Каролине» в пятом матче серии со счётом 1:3 и покинул турнир. (1-4). У Овечкина — пять голов и один ассист в 10 матчах этого плей-офф НХЛ.

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