Тренер «Вашингтона» Карбери оценил игру Овечкина в Кубке Стэнли-2025 после вылета команды

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре лидера и капитана своего клуба Александра Овечкина в Кубке Стэнли-2025 после вылета от «Каролины Харрикейнз» в 1/4 финала.

«Я считаю, что Ови был великолепен в плей-офф. Да, по статистике в этой серии это может не выглядеть впечатляюще… Но, по-моему, он провёл отличный плей-офф. Он ответил на вызов. Он сделал то, ради чего вернулся в этом сезоне, и доказал это в матчах на выбывание. Снимаю шляпу перед Ови», — сказал Карбери на пресс-конференции после матча с «Каролиной».

Напомним, столичный клуб уступил «Каролине» в пятом матче серии со счётом 1:3 и покинул турнир. (1-4). У Овечкина — пять голов и один ассист в 10 матчах этого плей-офф НХЛ.

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