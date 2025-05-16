Александр Овечкин двумя словами отреагировал на вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин отреагировал на вылет своего клуба из розыгрыша Кубка Стэнли-2025.

«Слишком рано», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Напомним, столичный клуб уступил «Каролине» в пятом матче серии со счётом 1:3 и покинул турнир. (1-4). У Овечкина — пять голов и один ассист в 10 матчах этого плей-офф НХЛ. Регулярку в этом году «Вашингтон» завершил в качестве победителя Восточной конференции НХЛ.

Для Овечкина этот сезон получился историческим. Россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

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