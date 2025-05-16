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Александр Овечкин двумя словами отреагировал на вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Александр Овечкин двумя словами отреагировал на вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин отреагировал на вылет своего клуба из розыгрыша Кубка Стэнли-2025.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38     1:1 Бовиллье – 13:41     1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01     1:3 Джарвис – 59:33    

«Слишком рано», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Напомним, столичный клуб уступил «Каролине» в пятом матче серии со счётом 1:3 и покинул турнир. (1-4). У Овечкина — пять голов и один ассист в 10 матчах этого плей-офф НХЛ. Регулярку в этом году «Вашингтон» завершил в качестве победителя Восточной конференции НХЛ.

Для Овечкина этот сезон получился историческим. Россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

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