Александр Овечкин дал первые развёрнутые комментарии после вылета «Вашингтона» из КС

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин отреагировал на вылет своего клуба из розыгрыша Кубка Стэнли-2025 после серии с «Каролиной Харрикейнз» (1-4).

«Да, это, конечно, тяжело. У нас особенная команда, и, безусловно, у нас были свои шансы. Может, мы не реализовали их, может, удача была не на нашей стороне, потому что, по-моему, мы не играли плохо. У нас было много отличных моментов, чтобы выйти вперёд, но это тяжело», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Для Овечкина этот сезон получился историческим. Россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

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