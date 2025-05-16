Александр Овечкин дал первые развёрнутые комментарии после вылета «Вашингтона» из КС
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин отреагировал на вылет своего клуба из розыгрыша Кубка Стэнли-2025 после серии с «Каролиной Харрикейнз» (1-4).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38 1:1 Бовиллье – 13:41 1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01 1:3 Джарвис – 59:33
«Да, это, конечно, тяжело. У нас особенная команда, и, безусловно, у нас были свои шансы. Может, мы не реализовали их, может, удача была не на нашей стороне, потому что, по-моему, мы не играли плохо. У нас было много отличных моментов, чтобы выйти вперёд, но это тяжело», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Для Овечкина этот сезон получился историческим. Россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
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Комментарии
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