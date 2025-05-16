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Свечников прокомментировал свой победный гол, выбивший «Вашингтон» из Кубка Стэнли

Свечников прокомментировал свой победный гол, выбивший «Вашингтон» из Кубка Стэнли
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал, как забросил победную шайбу в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1), которая принесла «ураганам» выход в финал Восточной конференции (4-1 в серии).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38     1:1 Бовиллье – 13:41     1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01     1:3 Джарвис – 59:33    

«Я знал, что у нас есть шанс на контратаку, и знал, что Уолкси был наверху. Я попытался отдать ему пас, и он как бы вернул мне обратно. Я, наверное, этого не ожидал, но шайба оказалась прямо на крюке, и в тот момент у меня оставался только один вариант — бросать», — сказал Свечников в послематчевом комментарии.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Соперник «Каролины» в финале Востока определится в паре «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (текущий счёт 3-2 в пользу «Флориды»).

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