Свечников прокомментировал свой победный гол, выбивший «Вашингтон» из Кубка Стэнли

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал, как забросил победную шайбу в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1), которая принесла «ураганам» выход в финал Восточной конференции (4-1 в серии).

«Я знал, что у нас есть шанс на контратаку, и знал, что Уолкси был наверху. Я попытался отдать ему пас, и он как бы вернул мне обратно. Я, наверное, этого не ожидал, но шайба оказалась прямо на крюке, и в тот момент у меня оставался только один вариант — бросать», — сказал Свечников в послематчевом комментарии.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Соперник «Каролины» в финале Востока определится в паре «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (текущий счёт 3-2 в пользу «Флориды»).