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«Это ужасно, я сказал игрокам». Тренер «Вашингтона» прокомментировал вылет из Кубка Стэнли

«Это ужасно, я сказал игрокам». Тренер «Вашингтона» прокомментировал вылет из Кубка Стэнли
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о вылете своего клуба из Кубка Стэнли после поражения в серии с «Каролиной Харрикейнз» (1-4).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38     1:1 Бовиллье – 13:41     1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01     1:3 Джарвис – 59:33    

«Это ужасно. Я сказал игрокам это. Да, это действительно ужасно, потому что казалось, что эта команда способна на что-то особенное — возможно, дойти до финала Кубка и пошуметь. Мы понимали, что нас ждёт тяжёлая работа. Понимали, что всё не будет гладко, но мы верили», — приводит слова тренера официальный сайт лиги.

Напомним, сегодня столичный клуб проиграл «Каролине» со счётом 1:3. Победный гол на счету Андрея Свечникова. Как следствие, «Кэпиталз» вылетели из плей-офф.

Лучший снайпер в истории НХЛ

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