«Это ужасно, я сказал игрокам». Тренер «Вашингтона» прокомментировал вылет из Кубка Стэнли

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о вылете своего клуба из Кубка Стэнли после поражения в серии с «Каролиной Харрикейнз» (1-4).

«Это ужасно. Я сказал игрокам это. Да, это действительно ужасно, потому что казалось, что эта команда способна на что-то особенное — возможно, дойти до финала Кубка и пошуметь. Мы понимали, что нас ждёт тяжёлая работа. Понимали, что всё не будет гладко, но мы верили», — приводит слова тренера официальный сайт лиги.

Напомним, сегодня столичный клуб проиграл «Каролине» со счётом 1:3. Победный гол на счету Андрея Свечникова. Как следствие, «Кэпиталз» вылетели из плей-офф.

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