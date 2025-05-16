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Виннипег Джетс — Даллас Старз, результат матча 16 мая 2025, счет 4:0, 1/4 финала плей-офф НХЛ 2024-2025

Гол Наместникова помог «Виннипегу» всухую обыграть «Даллас» и сократить отставание в серии
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В ночь с 15 на 16 мая мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Виннипег Джетс» и «Даллас Старз». Хозяева льда одержали победу с результатом 3:0 и сократили отставание в серии — 2-3 (2:3, 4:0, 2:5, 1:3, 4:0).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Шайфли (Коннор, Пионк) – 26:17     2:0 Элерс (Коннор, Шайфли) – 42:20 (pp)     3:0 Наместников (Иафалло, Пионк) – 52:07 (pp)     4:0 Элерс (Наместников) – 59:15 (sh)    

Третья шайба «Виннипега» на 53-й минуте на счету российского нападающего Владислава Наместникова. Дублем в составе «Джетс» отметился датчанин Николай Элерс, ещё один гол забил Марк Шайфли. Голкипер канадского клуба Коннор Хеллебайк отразил все 22 броска в створ (100%).

Шестая игра между «Джетс» и «Старз» пройдёт в Далласе (США, штат Техас) в ночь с 17 на 18 мая мск.

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