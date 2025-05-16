«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли, «Барселона» — чемпион Испании. Главное к утру
Хоккейный «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролине Харрикейнз» пятый матч серии плей-офф НХЛ и покинул розыгрыш Кубка Стэнли — 2025, «Барселона» обыграла «Эспаньол» и официально выиграла чемпионат Испании этого сезона, «Спартак» уступил «Ростову» в финале Пути регионов Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Свечникова в концовке принёс победу «Каролине» и выбил «Вашингтон» из Кубка Стэнли.
- «Барселона» — чемпион Испании сезона-2024/2025.
- «Ростов» победил «Спартак» и сыграет с ЦСКА в Суперфинале Кубка России.
- Александр Овечкин дал первые развёрнутые комментарии после вылета «Вашингтона» из КС.
- Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» перевести серию плей-офф НБА с «Оклахомой» в седьмой матч.
- Янник Синнер разгромил Каспера Рууда в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.
- «Аль-Иттихад» одержал победу над «Аль-Раедом» и досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии.
- Кори Гауфф одержала непростую победу над Чжэн Циньвэнь в полуфинале «тысячника» в Риме.
- Сборная Канады одержала волевую победу над командой Австрии, Маккиннон оформил дубль.
- «Атлетик» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 11 лет.
- Гол Наместникова помог «Виннипегу» всухую обыграть «Даллас» и сократить отставание в серии.
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