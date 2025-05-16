«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли, «Барселона» — чемпион Испании. Главное к утру

Хоккейный «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролине Харрикейнз» пятый матч серии плей-офф НХЛ и покинул розыгрыш Кубка Стэнли — 2025, «Барселона» обыграла «Эспаньол» и официально выиграла чемпионат Испании этого сезона, «Спартак» уступил «Ростову» в финале Пути регионов Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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