Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 16 мая 2025 года

16 мая в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день Кубка Стэнли сезона-2024/2025. В рамках второго раунда плей-офф команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей плей-офф НХЛ — 2024/2025 16 мая:
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 1:3;
«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 4:0.
Напомним, счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 Национальной хоккейной лиги второго раунда выглядит так:
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 1-4;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 2-3;
«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1-4;
«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 2-3.