«Слишком много нападок на Овечкина». Журналистка НХЛ — о вылете «Вашингтона» из плей-офф

Журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х высказалась о вылете «Вашингтон Кэпиталз» из Кубка Стэнли после поражения в серии с «Каролиной Харрикейнз» (1-4), упомянув капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Это тяжёлое завершение сезона, и завтра я проведу более подробный анализ, но было слишком много нападок на Овечкина. В 39 лет он провёл абсолютный мастер-класс в регулярном сезоне. Вернулся после перелома ноги, обогнал Гретцки. Не очень удачный второй раунд, но этот вылет не только его вина. Команда боролась по всем фронтам», — написала Сильбер.

На льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу с результатом 3:1.