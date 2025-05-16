«Осталась только боль и горечь от поражения». Карлсон — о вылете «Вашингтона»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон высказался о вылете столичного клуба из Кубка Стэнли после поражения в серии с «Каролиной Харрикейнз» (1-4).

«Нет другого способа это воспринимать, когда проигрываешь. Какие бы ни были обстоятельства, когда ты не достигаешь своих целей — это тяжело, трудно принять и осознать. Очевидно, у нас были более высокие ожидания от этого сезона. Осталась только боль и горечь от поражения», — приводит слова Карлсона The Hockey News.

На льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу с результатом 3:1.