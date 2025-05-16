Хеллебайк — первый вратарь «Виннипега» с «сухарём» в потенциальном матче КС на вылет

В ночь с 15 на 16 мая мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Виннипег Джетс» и «Даллас Старз». Хозяева льда одержали победу с результатом 3:0 и сократили отставание в серии — 2-3.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк оформил «сухой» матч и стал первым голкипером в истории «Джетс», кто не пропустил ни одной шайбы в потенциальной игре Кубка Стэнли на вылет.

Напомним, шестая игра в серии между «Джетс» и «Старз» пройдёт в Далласе (США, штат Техас) в ночь с 17 на 18 мая мск.