Хеллебайк — первый вратарь «Виннипега» с «сухарём» в потенциальном матче КС на вылет
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В ночь с 15 на 16 мая мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Виннипег Джетс» и «Даллас Старз». Хозяева льда одержали победу с результатом 3:0 и сократили отставание в серии — 2-3.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Шайфли (Коннор, Пионк) – 26:17 2:0 Элерс (Коннор, Шайфли) – 42:20 (pp) 3:0 Наместников (Иафалло, Пионк) – 52:07 (pp) 4:0 Элерс – 59:15
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк оформил «сухой» матч и стал первым голкипером в истории «Джетс», кто не пропустил ни одной шайбы в потенциальной игре Кубка Стэнли на вылет.
Напомним, шестая игра в серии между «Джетс» и «Старз» пройдёт в Далласе (США, штат Техас) в ночь с 17 на 18 мая мск.
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