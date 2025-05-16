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Расписание матчей плей-офф МХЛ сезона 2024/2025 на 16 мая

Расписание матчей плей-офф МХЛ сезона 2024/2025 на 16 мая
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Сегодня, 16 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоится третий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

Расписание матчей плей-офф МХЛ на 16 мая (время — московское):

19:00. «СКА-1946» — МХК «Спартак».

Напомним, в первых двух играх сильнее были красно-белые (2:1, 5:3).

В полуфинале плей-офф МХЛ «СКА-1946» обыграл «Омских Ястребов» в серии из шести матчей, а «Спартак» оказался сильнее «Чайки» (4-2).

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.

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